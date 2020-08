Politibobil i Oslo fikk Twitter til å koke

innenriks

En motorsykkel veltet på E6 inngående før Vålerengatunellen, og nærmeste patrulje var Oslopolitiets bobil, som nettopp var ferdig med trafikkovervåking av buss for tog i Bjørvika.

– Oslopolitiet besitter heldigvis mange ulike ressurser, som helikopter, hester og pansrede biler, men vi har også en bobil, som det passet godt å ta i bruk til dette oppdraget, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand hos politiet i Oslo med et glimt i øyet til NTB.

Hekkelstrand bekrefter at motorsyklisten kom uskadd fra velten, og opplyser at politiet tok med seg henne og et vitne i bobilen til en bensinstasjon i nærheten for å gjennomføre avhør.

– Formodentlig stiller bobilpatruljen med kaffe og kaker under avhørene, skrev operasjonssentralen spøkefullt på Twitter.

