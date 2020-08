Munnbindråd for kollektivtransport på trappene

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde på en pressekonferanse sist fredag at nye anbefalinger kunne ventes om en uke. Han har også sagt at folk må være forberedt på at det kommer en anbefaling om bruk av munnbind.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier munnbind kan være et alternativ i situasjoner der folk står tett.

– Folkehelseinstituttet vurderer nå spesifikt bruk av munnbind som en mulig anbefaling for å ta ned risikoen for smitte når man ikke klarer å overholde 1-meteren, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til NRK.

FHI og Helsedirektoratet skal fredag også møtes for å se på kriteriene for å endre nivåene i trafikklysmodellen mellom grønt, gult eller rødt. Flere kommuner har etterlyst klarere regler slik at restriksjoner kan innføres lokalt, etter hvordan smittesituasjonen er.

