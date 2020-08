Støre mener at de unge blir mest sårbare av koronakrisen

innenriks

– Det er de unge som får endret utdanningen sin på skolen, de får et annet studieforløp og skal nå studere på nett, de mister deltidsjobbene sine, det blir et tøft arbeidsmarked og et knallhardt boligmarked. Så hvis denne dugnaden gjelder, så må vi se de unge, sa Støre i partilederdebatten torsdag kveld.

Han etterlyser mer penger til arbeidsmarkedstiltak, til trening og opplæring slik at de unge ikke havner utenfor arbeidslivet. For det har ikke Norge råd til, mener han.

– Dette blir høstens store tema. Vi må ha en sterkere velferdsstat for å møte disse menneskene, sier Ap-lederen.

(©NTB)