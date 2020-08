Europakartet blir rødere og statsministeren ber nordmenn gjenfinne dugnadsånden

innenriks

– De siste ukene har smitten økt igjen. Bare hvis vi jobber sammen, kan vi kontrollere smitten. Vi vil ikke tilbake dit vi var i mars og april, og da må alle gjenfinne dugnadsånden i den tiden vi er inne i, sa hun på onsdagens pressekonferanse.

Statsministeren kom på pressekonferansen med en sterk advarsel nasjonalt etter at det flere steder i Norge har oppstått lokale smitte. Solberg sa at om man ønsker å beholde den friheten som nordmenn sammen har vunnet tilbake siden mars, teller innsatsen til hver enkelt.

– For at den gradvise gjenåpningen skal gå bra, må vi alle følge smittevernseglene, lød Solbergs formaning.

Flere røde land

På pressekonferansen strammet regjeringen inn på reiser til fem land og en rekke regioner i Sverige og Danmark som ikke lenger oppfyller helsemyndighetenes smittekrav.

Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen blir fra midnatt natt til lørdag 15. august røde. Også Færøyene og noen regioner i Sverige og Danmark er nå røde. I Sverige gjelder dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjelder det Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionene har passert 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

– Unngå reiser

Videre gjentok regjeringen oppfordringen om å unngå utenlandsreiser, og det ble klart at alle de grønne landene, blir gule.

– Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpekte Solberg.

Det vil ikke være karanteneplikt for de gule landene. Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

– Smittefaren på Systembolaget er ikke verdt prisen

På pressekonferansen gjeninnførte også regjeringen karanteneplikt for alle som har vært i nærkontakt med personer med koronasmitte, og det ble klart at den indre grensekontrollen forlenges i to nye måneder.

Selv om nye reiseråd og karantenekrav ikke trer i kraft før natt til lørdag, fraråder helseminister Bent Høie (H) på det sterkeste å ta en handletur til Sverige, hvor blant annet Värmland nå blir rødt.

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet, og du risikerer å smitte andre. Vi har behov for å redusere importen av smitte til Norge, slo helseministeren fast.

Pressekonferansen onsdag kommer etter at det i forrige uke ble registrert en kraftig økning i antall nye smittetilfeller her til lands og flere lokale smitteutbrudd. Ifølge Folkehelseinstituttet er det likevel for tidlig å konkludere med at de siste ukenes økning er begynnelsen på en stigende trend.

Ifølge FHIs ukesrapport, som ble lagt fram onsdag, er det Oslo som har det høyeste antallet smittede per 100.000 innbyggere, med et smittetall på 24,2 per 100.000 innbyggere.

(©NTB)