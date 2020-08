Tre av ti reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser

innenriks

37 prosent av hotell og overnattingsbedrifter planlegger oppsigelser, mens tallet for servering og uteliv er 26 prosent. For campingbransjen er tallet nede i 10 prosent, ifølge undersøkelsen som NHO Reiseliv la fram på et frokostmøte tirsdag morgen.

Dersom ikke permitteringsordningen blir forlenget ut oktober og gitt dagens økonomiske situasjon, frykter halvparten av bedriftene at de må si opp ansatte, ifølge undersøkelsen.

Tross i at mange reiselivsbedrifter i Norge melder om en god sommer så langt, er det fortsatt mange permitterte i reiselivsnæringen. 40 prosent av bedriftene har permittert sine ansatte. 19 prosent har permittert 51 til 100 prosent av de ansatte.

(©NTB)