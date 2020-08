Kim Friele får egen skulptur i Bergen

innenriks

Flere har tidligere tatt til orde for at det er for få statuer og skulpturer av kvinner i Bergen. Nå skal kommunens prosjekt «Kvinner på sokkel» gjøre noe med saken.

Først ut i satsingen er bergenseren Kim Friele, som får en skulptur i form av tre benker som sammen staver navnet K-I-M. Skulpturen skal etter planen avdekkes på Frieles 86-årsdag 27. mai neste år.

Karen-Christine «Kim» Friele har gjennom flere tiår vært aktiv i kampen for homofiles rettigheter i Norge, og hun er kjent som landets første åpne lesbiske kvinne.

