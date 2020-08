Johansen: Helsemyndighetene bør vurdere åpningen av flyruter

innenriks

Mange smittetilfeller under koronapandemien kan knyttes til utenlandsreiser. Johansen påpeker at det hver dag lander fly fra en lang rekke land på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det betyr at vi er prisgitt de smittevernsregimer som gjelder i andre land når vi skal treffe tøffe tiltak. Jeg mener regjeringen må tenke seg nøye om når vi vurderer hvilke flyankomster som er fornuftig å ha i den fasen vi er i nå, sa han under en pressekonferanse tirsdag.

Han mener man må få på plass et varig system for slike vurderinger. Alternativet er at det sikres tilstrekkelig screening, testing og kontroll av ankomne passasjerer på flyplassene, sa han.

(©NTB)