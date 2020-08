Byrådsleder vil ha dialog om skjenkestopp

innenriks

Johansen sier han forstår at det er et ønske om å bremse alkoholservering. Men han stiller spørsmål ved om dette er riktig vei å gå.

– Jeg ønsker en dialog om begrensninger i skjenketider fungerer etter hensikten, sa Johansen på en pressekonferanse om smittevernsituasjonen i Oslo tirsdag.

Han uttrykte bekymring for at folk flytter seg fra utesteder til parker og privatfester.

– Kanskje er det bedre at intakt skjer i kontrollerte former enn i private hjem og i offentlige parker, sa han.

Johansen vil foreløpig ikke be konkret om at beslutningen bør omgjøres. Han viser til at han hadde et møte med politiet tirsdag, og at de vil avvente situasjonen. Men de var bekymret over festing i parker de siste dagene.

– Vi vet ikke om dette var avtalte ansamlinger som var planlagt før skjenkestoppen kom, så vi vil avvente noen dager, sier Johansen.

