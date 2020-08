Meteorologene varsler opp mot 30 grader i Sør-Norge denne uka

innenriks

Juli ble en kald måned i store deler av landet. På Østlandet ble det den kaldeste juli måned på 50 år.

Starten av august har imidlertid budt på langt høyere temperaturer, og det ligger nå et høytrykk over landsdelen. Meteorologene varsler at sommervarmen vil fortsette ut uka.

– Onsdag og torsdag blir de varmeste dagene i sør, med opp mot 30 grader enkelte steder, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NRK.

Temperaturene vil være høye over hele Sør-Norge. Nord-Norge, som gjennom hele juli kunne glede seg over høye sommertemperaturer, får nå litt mer normale temperaturer med 20 grader som makstemperatur.

– Det blir ikke akkurat kaldt, men vi er nok blitt litt bortskjemt. Det blir ikke strålende sommervær, men det blir ikke dårlig heller. Litt mer typisk vær for nord sin del, sier Sarchosidis, som selv har kontor i Tromsø.

– Tirsdag ser ut til å bli nokså fin for hele landet, med Finnmark som et unntak, dessverre, sier han.

