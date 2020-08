Burger King-restaurant i Porsgrunn stengt – medarbeider testet positivt for korona

innenriks

Hamburgerkjeden opplyser at de er i god dialog med kommunelegen i Porsgrunn om smittesporing.

– Alle som vi vet har vært i kontakt med vedkommende, er informert og sendt til testing. Det viktigste for oss nå er å få oversikt og kontroll over situasjonen slik at vi kan ivareta våre medarbeidere og gjester på best mulig måte, sier administrerende direktør Rune Sandvik i Burger King i en pressemelding, som Telemarksavisa siterer fra.

Må bekreftes av laboratorieprøve

Burger King vil være stengt inntil videre, og restaurantkjeden vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

Kommuneoverlege Inge Skauen i Porsgrunn bekrefter overfor NTB at kommunen er i gang med smittesporing og kontakt med mulige nærkontakter.

Hun har ikke funnet mistanke om smitte for gjestene eller smitte gjennom maten. Ingen gjester må i karantene eller bli testet etter å ha besøkt burgerrestauranten.

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) sier Burger King-medarbeideren testet positivt for korona på en såkalt hurtigtest. Denne prøven må bekreftes av en laboratorieprøve, men for å være føre var er restauranten altså stengt.

Tester andre ansatte

– Kommunen gjør prøvetaking av andre ansatte og nærkontakter for øvrig. De som på en eller annen måte er berørt, vil få nødvendig informasjon. Endelig bekreftelse på om personen er smittet, vil inngå i rapportering av smittetallene, sier Kåss i en pressemelding.

Ordføreren ber samtidig innbyggerne i kommunen gjøre alt de kan for å unngå smitte, som å droppe unødige reiser og sammenkomster, huske avstandsregler og vaske hendene ofte.

– Har du noe som helst symptom på koronavirus, så må du holde deg hjemme og ringe fastlegen for en gratis test, sier Kåss.

