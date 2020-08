Brodtkorb i Tangen-høring: – Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert

innenriks

Brodtkorb, som er leder av Norges Banks representantskap, var innkalt til høring av Stortingets finanskomité i kjølvannet av den omstridte ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Et viktig spørsmål er om Norges Bank har klart å lage gode nok skranker mellom Tangens eierinteresser og hans rolle som oljefondssjef.

I et brev fra Hovedstyret 24. juli heter det at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Brodtkorb sier representantskapet ikke deler den oppfatningen.

– Representantskapet er enig at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter eliminerer. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sier Brodtkorb.

Representantskapet er sentralbankens kontrollorgan.