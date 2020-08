Bartender smittet i Haugesund – kommunen etterlyser pubgjester

innenriks

Bartenderen ble bekreftet smittet mandag, og smittesporingsteamet ønsker nå kontakt med alle som var på utestedene Rabinowitz og Dikselen 31. juli, 1., 2. og 3. august.

– Vi har behov for å alliere oss med pressen for å prøve å fange opp de som har vært kunder der. Vi trenger å få tak i de som har vært på utestedene for å vurdere om de skal i karantene og testes, sier smittevernlege Teis Qvale til Haugesund avis.

Bartenderen har ikke vært på jobb siden vedkommende fikk mistanke om smitte.

Han sier at de har økt bemanningen på smitteoppsporingsteamet og koronatelefonen. I tillegg blir testkapasiteten nå økt. De aktuelle pubgjestene bes om å ringe koronatelefonen på 481 06 331.

