Prisen på gull skyter i været

Gullprisen har denne uken for første gang bikket 2.000 dollar per unse, tilsvarende 18.000 kroner for 31 gram.

– Samtidig som varelageret vårt øker i verdi, øker også vareprisen. Det er uheldig dersom gullsmykker blir for kostbart og ikke lenger samsvarer med kunders oppfatning og forventning til hva gull bør koste, sier takstmann og daglig leder i Gullsmed Heyerdahl, Thomas Heyerdahl, til E24.

Heller ikke administrerende direktør i gullsmeden David-Andersen, Inge Nygaard, er fornøyd med utviklingen.

– Når våre leverandører setter opp sine priser, har vi ikke noe valg. Vi kan ikke tape på det, vi kan ikke gi bort gullet, understreker han.

Årsaken til den voldsomme veksten er usikkerhet i de globale finansmarkedene knyttet til blant annet korona og det anspente forholdet mellom Kina og USA. I et svingende investeringsklima, regnes gull som et relativt sikkert valg.

– For noen er gull nå det eneste alternativet som føles trygt over tid, sa Handelsbanken-økonom Halfdan Grangård til E24 i slutten av juli.

