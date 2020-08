Oslo er nå «rødt» ifølge FHIs smittekrav til andre land

innenriks

Det skriver VG, som har sett på tallene fra egen oversikt. Den viser at det er registrert 156 smittetilfeller i Oslo kommune de siste to ukene. Per 1.1.2020 var det litt over 693.000 innbyggere i kommunen.

Folkehelseinstituttet (FHI) stiller som krav til andre land at det må være færre enn 20 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene for at de skal være «grønne», altså at man slipper karantene ved inn- og utreise av landet.

Denne helgen var det 40 personer som ble bekreftet koronasmittet etter hjemmefester på Oslos vestkant.

– Det har vært en generell trend i hele befolkningen at man har vært litt slappere på å følge reglene i sommer, sier smittevernoverlege Frode Hagen i en pressemelding fra Oslo kommune.

