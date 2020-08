Klimaforfatter Maja Lunde mottok Peer Gynt-prisen

innenriks

Lunde mottok prisen i strålende solskinn ved Gålåvatnet i Gudbransdalen søndag ettermiddag.

45-åringen sa i sin takketale at hun var glad for at juryen har latt seg engasjere av både klima og litteratur. Hun la også til at prisen er en stor ære.

– Vi er mange forfattere som reiser rundt i verden slik Peer Gynt gjorde. I gamle dager, før pandemien, ble norske forfattere sendt rundt i verden for å presentere sine bøker og snakke med boklesere. Nå kan vi ikke lenger reise. Men bøkene er der likevel. Og de reiser for oss, sa hun.

Lunde er særlig kjent for bøkene sine om klima og natur og miljø, som hittil er blitt utgitt i mer enn 50 land. Mest kjent er hun for «Bienes historie», som ble utgitt i 2015.

– Lunde er en av Norges største og mest spennende internasjonale forfattere, sier leder i Stiftelsen Peer Gynt, Rune Støstad.

