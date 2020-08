Høie håper hastetiltakene i Indre Østfold kan fungere som en advarsel

innenriks

– Indre Østfold er i en krevende situasjon. De samarbeider godt med helsemyndighetene og innfører nå tiltak som de mener er nødvendige for å få kontroll, sier Høie til NTB.

Indre Østfold innførte søndag en rekke hastetiltak etter at kommunen har sett en stor økning i smittetallene. De siste dagene har det blitt registrert 59 tilfeller av covid-19 – over 30 av dem bare i løpet av de siste to dagene.

Høie betegner smitteøkningen som alvorlig.

– Jeg håper mange tar dette som en advarsel om at vi fortsatt har et like smittsomt og farlig virus som vi hadde i mars. Om vi ikke klarer å følge smittevernrådene, blir vi nødt til å innføre strengere tiltak, advarer helseministeren.

Lokale tiltak mot lokale utbrudd

De strenge hastetiltakene som søndag ble kunngjort av Indre Østfold kommune, involverer blant annet et forbud mot alle sosiale sammenkomster, samt nedstengning av barnehager, SFO, bibliotek, svømmehaller og idrettsanlegg.

Det er de strengeste tiltakene en kommune har iverksatt siden koronapandemien traff Norge. Helseministeren sier at lokale utbrudd må slås ned med lokale tiltak.

– Tiltakene må være tilpasset situasjonen man er i. Dersom andre havner i samme situasjon som Indre Østfold, vil lignende tiltak være nødvendig der, sier Høie.

– Bekymret over situasjonen

Det har vært en økning i smitte flere steder i landet den siste tiden, blant annet i Oslo, hvor rundt 40 personer har blitt smittet den siste uken i forbindelse med en rekke fester på Oslos vestkant.

– Jeg er bekymret over situasjonen. Det er viktig at unge voksne tar innover seg alvoret og at de ikke bidrar til å bringe smitten videre. Ungdom kan bli alvorlig syke, og de kan smitte andre som tåler sykdommen dårlig, sier Høie.

Fredag kunngjorde Høie at regjeringen innfører nye innstramminger som følge av smitteøkningen – blant annet et nasjonalt forbud om alkoholservering etter midnatt.

– Vi ønsker å sende et signal om at nå er vi på et tidspunkt der vi må være trygge på at vi har kontroll. Ellers er vi nødt til å stramme ytterligere inn, advarer Høie.

(©NTB)