innenriks

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal hos Yara International til Bergens Tidende/E24.

Skipet er på vei til Finland, og det er bedt om legetilsyn for én av de smittede ved ankomst. Etter planen skulle skipet videre til Porsgrunn.

– Men med det som skjer nå, har vi uttrykt at vi ikke ønsker at det skal fortsette å seile med mannskap som har testet positivt for korona. Det jobber vi med å finne en løsning på, sier Nordal.

