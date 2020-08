Personbilfører omkom i frontkollisjon med lastebil på E39

innenriks

Hendelsen skjedde et par hundre meter før Litle-Urdalstunnelen i Romarheimsdalen.

Det var ingen andre involverte i kollisjonen enn de to førerne. Begge er menn. Politiet opplyser at lastebilsjåføren er i 50-årene.

Politiet ble varslet om trafikkulykken sør for tunnelen klokka 11.40. Veien i nordgående felt ble åpent klokka 13.05. Det pågikk fredag ettermiddag fremdeles manuell dirigering forbi ulykkesstedet.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent for politiet. Det er imidlertid klart at personbilen har kommet over i kjørefeltet til lastebilen og truffet denne i front, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Statens ulykkeskommisjon er på stedet sammen med politiet og kriminalteknikere.

