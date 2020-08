Ingen smitte på MS Spitsbergen

innenriks

Det er kaptein Maryann Bendiksen som bekrefter at ingen av passasjerene har testet positivt, opplyser Tor Richardsen til NTB. Han er passasjer om bord på skipet.

Også Hurtigruten bekrefter at hele mannskapet og alle de 64 passasjerene om bord er fri for smitte etter at medisinsk personell fra Universitetssykehuset i Nord-Norge var om bord for å gjennomføre testingen.

Ingen mistanke om smitte

– Alle prøver tatt av mannskapet om bord på MS Spitsbergen i dag viser negativt resultat. Hele mannskapet på 70 er testet, het det i en pressemelding fra Tromsø kommune da besetningen var testet.

Resultatet av testingen av passasjerene forelå på kvelden torsdag.

Det var ingen mistanke om smitte om bord på skipet, men etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen ble det bestemt at mannskap og passasjerer på MS Spitsbergen også skulle testes.

62 smittede fra Roald Amundsen

– Det er svært gode nyheter at alle nå har testet negativt. Vi har hatt et godt samarbeid med Tromsø kommune og smittevernmyndighetene, som har jobbet raskt og effektivt med testsvarene. Det blir gjort en enorm innsats, sier informasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Hurtigruten besluttet mandag å stoppe alle ekspedisjonscruise-seilinger inntil videre.

Av dem som har vært om bord på MS Roald Amundsen er 41 av mannskapet og 21 av gjestene bekreftet smittet.

(©NTB)