Byrådet i Oslo ber om nattestengte sparkesykler

Ifølge Aftenposten kom oppfordringen under et møte tidligere denne uka.

– Den høye ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er uakseptabel. Vi vet at mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i byen vår, gjør det mellom klokken 22 og 07, sier Berg.

Nøyaktige tidspunkter skal avklares med bransjen, skriver Aftenposten.

Lime, et av selskapene, ønsker imidlertid ikke nattestenging.

– Jeg synes ikke det er den beste løsningen. Det er flere tusen mennesker i byen som er avhengig av våre tjenester, også om natten. Blant annet er det folk som jobber natt som bruker det som fremkomstmiddel, sier driftssjef Konstantin Morenko.

Møte i departementet

Torsdag var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i møte med representanter for kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen for å snakke om elsparkesykler. Det var første gang Hareide diskuterer saken med kommunene. Han opplyser at et lovarbeid knyttet til elsparkesykler vil ta lang tid. Men de kan få nye retningslinjer innen høsten.

– Jeg vil ikke utelukke noe. Nå skal jeg i møte med aktørene i morgen, så kan vi se om vi kan komme med noen kortsiktige tiltak. Men lover og forskrifter tar lengre tid, sa Hareide etter møtet torsdag.

Flest alvorlige skader på natten

Tall fra skadelegevakten i Oslo kan tyde på at flere blir skadd i ulykker med elsparkesykkel i år enn i fjor. Tolv personer ble alvorlig skadd i Oslo i juli. Oslo skadelegevakt har vært spesielt kritisk til kjøring i alkoholpåvirket tilstand og vil anbefale å stenge for bruk av elsparkesykler om natten, da de mest alvorlige ulykkene skjer.

Oslo kommunen har begynt å samle inn feilparkerte elsparkesykler og sier de vil kreve gebyr etterhvert.

– Vi kan ikke ha det slik at elsparkesykler flyter rundt i gatene og gjør det utrygt for blinde, rullestolbrukere, eller andre å bruke byen. Byen skal være for alle, sier Lan Marie Berg.

For tiden er det rundt 13.000 elektriske sparkesykler til utleie i hovedstaden.

