SVs Bergstø får kamp om førsteplassen på lista

innenriks

Ifølge Klassekampen har Sangtarash fra Bærum lansert sitt kandidatur.

– Jeg vil ta denne kampen og ønsker å få tillit til å være Akershus' toppkandidat. Jeg er en godt etablert lokal kandidat som kjenner Akershus, sier hun.

Flyttet til Nittedal

I slutten av juni innstilte valgkomiteen Kirsti Bergstø på topp for SV i Akershus, hvor partiet i dag har én representant inne. Hun representerte Finnmark på Stortinget fra 2013 til 2017. Bergstø og samboeren har kjøpt seg bolig i Nittedal.

– En samlet nominasjonskomité kontaktet meg og sa at de ville at jeg skulle være Akershus' stortingskandidat. Etter en nøye vurdering, takket jeg ja til det, sier Bergstø til Klassekampen.

Har møtt på tinget

Sheida Sangtarash sitter i partiets arbeidsutvalg. Som nummer to på Akershus-lista for inneværende stortingsperiode har hun møtt som vararepresentant for Nicholas Wilkinson, som i 2018 ble blodforgiftet, fikk flere hjerneslag og havnet i koma. Wilkinson tar ikke gjenvalg.

Selv om Akershus ble en del av det nye storfylket Viken ved årsskiftet, er det gamle fylket fortsatt eget valgdistrikt.

Tidligere i år gikk flertallet i valglovutvalget inn for at valgdistriktene bør være de samme som de gamle fylkene. Det vil si at vi får 19 valgdistrikter fordelt på dagens 11 fylker.

