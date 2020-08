Undersøkelse: To av tre barnehageansatte i Oslo pålagt renholdsoppgaver

innenriks

Blant barnehageansatte er andelen ansatte som har påtatt seg renholdsoppgaver over 80 prosent, mens andelen blant ansatte i skolen er 37 prosent, ifølge FriFagbevegelse.

I oppvekstsektoren medfører retningslinjene for smittevern blant annet et langt strengere krav til renhold enn hva som har vært vanlig. Men i Fagforbundets undersøkelse oppgir bare halvparten at det styrkede renholdet på deres arbeidsplass har vært utført av renholdspersonale.

– Det er vanskelig å få barna til å hjelpe til med vasking, spesielt i barnehagen. Det har gjort at de øvrige ansatte har måtte vaske både før og etter arbeidstid noen steder, sier leder Berit Tevik i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo til avisa.

Fagforbundet har fått 1.385 svar på undersøkelsen, som ble sendt på epost til Fagforbundet Oslos medlemmer i perioden 9. til 18. juni.

(©NTB)