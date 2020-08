Boligprisene steg 0,4 prosent i juli

innenriks

Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden, ifølge Eiendom Norge. Det betyr at tilbakegangen boligmarkedet opplevde da koronasituasjonen var på sitt verste i våres, er hentet inn igjen og vel så det, konkluderte administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da han presenterte ferske boligtall onsdag formiddag.

– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Rekordmange har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av koronautbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sier Lauridsen.

Utviklingen har ikke vært så god siden 2016, som var et meget godt år, ifølge Lauridsen. Han poengterer dessuten at de nå er færre usolgte boliger i markedet enn det har vært de tre foregående årene.

Eiendom Norge venter en moderat prisutvikling ut året, andre halvår er normalt roligere i boligmarkedet enn første, men hvis tilbudet av boliger til salgs fortsetter nedover, vil det kunne dytte prisene oppover.

– Uten tilførsel av friske boliger, vil naturlig nok prisnivået kunne bli påvirket, sa Lauridsen.