Person smittet om bord i cruiseskip i Ålesund

Personen er en del av mannskap på skipet, som totalt har 105 personer om bord, ifølge pressemeldingen.

Kommunen vil ikke overfor NTB spesifiserer hvilken type skip det gjelder. NRK erfarer at det er snakk om cruiseskipet Viking Star, som har ligget i opplag til kai i Ålesund siden 18. mai på grunn av koronapandemien, ifølge Ålesundregiones Havnevesen.

Skipet har ikke hatt gjester siden 15 mars. For å hindre at smitte har ikke mannskapet vært på land etter at den vanlige cruisedriften ble innstilt.

Uklar smittekilde

– Så lenge skipet har vært i opplag, har mannskapet vært isolert på båten. Det er uklart hvordan personen har blitt smittet, sier fungerende kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen.

Nå vil alle de 105 personene om bord bli koronatestet, opplyser Sommerdalen.

– Rapportene fra skipet tyder på at de har gjort et svært godt arbeid med å hindre mer smitte. Vi mistenker ikke smittespredning fra dette skipet i Ålesund, sier han.

Fire ålesundere i karantene

Kommunikasjonssjef Christine Rørvik bekrefter overfor NTB at dette er første registrerte smittetilfelle i Ålesund siden 7. juli. Totalt har 36 personer fått påvist koronavirus i kommunen.

Fra før sitter også fire personer fra Ålesund i karantene etter å ha vært på tur med hurtigruteskipet Roald Amundsen.

To av dem som var med på den første turen, går ut av karantene onsdag dersom siste test for koronaviruset er negativ, bekrefter kommunikasjonssjefen.

