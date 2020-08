Ingen nye koronasmittede i Moss

innenriks

Det opplyser kommunen på sine nettsider tirsdag morgen.

Mandag ble det registrert tre nye smittetilfeller i kommunen, og søndag ble det ikke registrert noen smittetilfeller.

Siden midten av juli har det oppstått fire ulike smitteklynger i Moss, blant annet knyttet til personer på utenlandsreise og deltakere i en bryllupsfest. Saken har forgreninger til flere kommuner, som Fredrikstad, Sarpsborg, Vestby, Lillestrøm, Asker og Oslo.

I en pressemelding opplyser Moss kommune at de har informasjon om at det er totalt sju personer fra kommunen som har vært passasjerer på de to seilasene med Hurtigrutens ekspedisjonsskip Roald Amundsen. Alle disse er testet og satt i karantene, men prøvesvarene er foreløpig ikke klare.

Det er Folkehelseinstituttet koordinerer oppfølging av smitteutbruddet ved Hurtigruten.

– Moss kommune samarbeider med Folkehelseinstituttet om smitteutbruddet på Hurtigruten, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i pressemeldingen.

(©NTB)