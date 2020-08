Hurtigruten: Styret har full tillit til konsernsjef Skjeldam

innenriks

– Hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte og gjester på en god måte, komme til bunns i det som har skjedd, og over tid reetablere tilliten til selskapet, skriver styreleder Trygve Hegnar i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Skjeldam beklaget situasjonen på en pressekonferanse mandag på vegne av selskapet. Han sa at de har bestilt en ekstern granskning, og han fastslo at det var hans ansvar som øverste leder at situasjonen ble som den ble.

– Styret har full tillit til Daniel Skjeldam og støtter ham og de ansatte i dette viktige arbeidet, heter det videre i pressemeldingen fra styret.

36 besetningsmedlemmer og seks passasjerer har foreløpig testet positivt for koronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Skjeldam vedgikk også de ikke hadde fulgt prosedyrene, og at filippinerne som jobbet på skipet, ikke hadde vært i karantene før de gikk om bord.