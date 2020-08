Fjord Line innfører munnbind for ansatte med kundekontakt

innenriks

– Dette gjør vi for å skape trygghet på reisen og for å sende et signal om at vi tar denne situasjonen på aller største alvor, sier Fjord Lines konserndirektør Richard Ternblom til Fædrelandsvennen.

Ternblom kan ikke garantere at alle ansatte har munnbind fra tirsdag, men han regner med at praksisen er i gang i løpet av uka.

Ferjeselskapet tilbyr reiser mellom Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Hirtshals i Danmark. Tiltaket kommer etter at danske myndigheter har anbefalt bruk av munnbind på transportmidler med mange mennesker.

