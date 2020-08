Færre gikk konkurs i juli

innenriks

Nedgangen i antall bedrifter som har blitt slått konkurs eller tvangsavviklet i juli i år, var hele 23 prosent sammenlignet med juli i fjor, viser ferske tall.

– Konkurstallene har gått ned måned for måned etter at koronakrisen inntraff i mars. Det er svært overraskende, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode.

Hittil i år har 3.464 bedrifter måttet kaste inn håndkleet. Det er en nedgang i konkurser på 17,9 prosent og 10,3 prosent når også tvangsavviklingene inkluderes.

Venter økning

Men Ruud er ikke optimistisk med tanke på den videre utviklingen.

– Vi er skeptiske til om denne nedgangen vil vedvare mye lengre nå som sommerferien nærmer seg slutten, sier han i en pressemelding.

Ikke overraskende er det hotell- og restaurantbransjen som opplever den største økningen i antall konkurser hittil i år, med hele 13,5 prosent. Ellers er det en nedgang i nesten alle bransjer.

Verst i Troms og Finnmark

I detaljhandelen er nedgangen på 13,5 prosent, mens i bygg- og anleggsbransjen, som er den bransjen som tradisjonelt har flest konkurser totalt, er nedgangen på hele 24,7 prosent.

Troms og Finnmark er det fylket hvor antall konkurser har gått mest opp, med hele 31,3 prosent flere konkurser i juli i år enn i samme måned i fjor.

I Vestland og Agder har antall konkurser gått mest ned, med henholdsvis 24,2 og 23,2 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger.

