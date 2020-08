Hans Geelmuyden gir seg som toppsjef i Geelmuyden Kiese

innenriks

Det bekrefter han overfor Dagens Næringsliv. Geelmuyden eier 95 prosent av kommunikasjonsbyrået som han startet i 1989.

– Karne har ledet en vellykket turn-around ved det danske kontoret de to siste årene. Hun har også gått i bresjen for å utvikle Geelmuyden Kiese til å bli et skandinavisk samfunnsbyrå. Derfor var det naturlig å be henne ta stafettpinnen videre, sier han i en pressemelding.

I juni kom 63-åringen i fokus da han uttalte til Kampanje at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK». Han ba også kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf «lære seg vestlige verdier»

Uttalelsene resulterte i at Ikea Norge og LO brøt med selskapet. I ettertid erkjente Geelmuyden at kommentarene er rasistiske.

– Debatten om mangfold og integrering i Norge i juni i år har fremskyndet beslutningen om å slippe til yngre krefter. Står du stille, blir du skutt, sier Geelmuyden.

Den nye konsernsjefen Karne Lykkebo fortsetter som managing partner for selskapets danske virksomhet. Marit Høvik Hartmann blir ny managing partner i Norge.

(©NTB)