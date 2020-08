innenriks

Dermed er det fortsatt totalt 130 personer i Moss kommune som har blitt smittet av koronaviruset. Lørdag ble det meldt om to nye smittetilfeller siste døgn, samt et dødsfall knyttet til koronaviruset ved et sykehjem i kommunen.

Det har vært et større lokalt utbrudd i Moss kommune i løpet av de siste ukene, med smitteklynger knyttet til personer på utenlandsreise og deltakere i en bryllupsfest. Totalt er 26 personer smittet i det nye utbruddet.

