Helsemyndighetene frykter et større smitteutbrudd

36 besetningsmedlemmer og tre passasjerer har foreløpig testet positivt for koronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen. To passasjerer fra den første seilasen og én fra den andre seilasen har testet positivt.

Om lag 40 passasjerer ble satt i karantene i Tromsø, der skipet la til havn. Det store flertallet av passasjerene har imidlertid reist hjem til sine kommuner, noe FHI frykter kan føre til økt smittespredning.

– Vi frykter er større utbrudd, sier fagdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet til NTB.

FHI bekymret

– Vi er bekymret for at vi kan få flere positive utbrudd etter dette utbruddet, ja. Det er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for at omfanget skal bli større enn det vi ser nå, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

Hun gjentar oppfordringen om at alle passasjerer fra de to seilasene bør testes for korona.

– Vi har erfaring fra andre utbrudd på cruiseskip, at de kan bli store. Det er viktig at vi får kartlagt omfanget og stoppet videre smittespredning. Derfor er det så viktig at de som har vært om bord, går i karantene, og lar seg teste.

Ber kommunene sende oversikt

FHI ber derfor samtlige kommuner som er rammet av utbruddet, om å sende inn oversikt over alle som er testet og hva resultatet ble.

– Dette gjelder både de kommunene vi allerede har kontaktet, og kommuner der passasjerer kan oppholde seg midlertidig, sier Vold.

Hun understreker at alle passasjerer, ikke bare de med symptomer, oppfordres til å la seg teste.

FHI ber folk sjekke nettsiden til kommunen de oppholder seg i for informasjon om hvordan de kan testes, eventuelt at man tar kontakt med kommunens koronatelefon, legevakta eller andre kontaktpunkter.