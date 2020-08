– Korona var det siste Hurtigruten trengte nå

innenriks

Han har 15 års erfaring med merkevarespørsmål innen blant annet reiseliv. Olsen mener dette var det siste Hurtigruten trengte i en allerede krevende situasjon.

– Det er trygt å si at dette er en dårlig sak for selskapet. Det virker som de ikke har planlagt godt nok for et slikt scenario, sier Olsen til Aftenposten.

26. juni startet Hurtigruten opp igjen med sine «ekspedisjonscruise», da MS Fritjof Nansen dro på et 15 dager langt cruise fra Tyskland til de norske fjordene.

Dette skal ifølge USA Today ha vært verdens første internasjonale cruise etter at koronapandemien hadde sendt alle verdens cruiseskip i havn.

Gått på ny smell

Markedsføringsprofessoren understreker at det er umulig å si helt sikkert hvordan dette vil påvirke Hurtigruten fremover. Men det er ingen tvil om at hele situasjonen for cruisenæringen globalt har gått på nok en smell.

– Den internasjonal turistnæringen har kanskje fått øynene opp for at cruise ikke er helt risikofritt. Hvis konsekvensene av et ferieopphold til sjøs blir for store, er det nok flere som tenker seg om før de tar turen, sier Lars Olsen.

Hele besetningen på MS Roald Amundsen nå testet, og flesteparten av de smittede er isolert på skipet.

Nesten 400 i karantene

– 36 ansatte på Hurtigruten er koronasmittet, mens nærmere 400 passasjerer er satt i karantene. – Vi er veldig lei oss, sier direktør Daniel Skjeldam.

Tallet på smittede steg med 32 personer lørdag etter at det fredag ble påvist covid-19 hos fire besetningsmedlemmer på ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen. Skipet ligger nå til kai i Tromsø.

Prøvesvarene fra samtlige ansatte er klare. 33 av de smittede har filippinsk bakgrunn, mens de to andre er fra Norge og Tyskland. Nasjonaliteten på den siste smittede er ikke kjent. De fleste av dem har ikke symptomer.

Fire innlagt

I tillegg fikk én passasjer påvist smitte onsdag etter en tur på skipet i forrige uke. Fire av de ansatte ble innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø fredag.

Alle passasjerene på skipets to siste seilaser, i alt 386 personer, er satt i karantene. Av disse er rundt 40 fortsatt i Tromsø. De fleste passasjerene fikk imidlertid beskjed om at de kunne dra hjem, trass i at det var oppdaget smitte om bord på skipet. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er 69 kommuner over hele landet berørt av utbruddet.

