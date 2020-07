Utrykningspolitiet ber folk roe ned farten

innenriks

Hittil i år har UP beslaglagt over 20 prosent flere førerkort enn i fjor. 3.748 i 2020 mot 3.015 i 2019.

Fra 1. juni til 15. juli økte antallet anmeldelser for hastighetsovertredelser med 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Antallet anmeldelser for uaktsom kjøring økte med 19,7 prosent i samme periode.

I juni anmeldte Utrykningspolitiet (UP) alene 909 sjåfører for grove fartsovertredelser mot 590 i 2019, en økning på 54 prosent.

– Dette er svært urovekkende og en tendens vi ser over hele landet nå. Så kraftige økninger betyr at mange har grisekjørt i sommer, som er bekymringsfullt med tanke på at så mange er på bilferie i år, advarer UP-sjef Steven Hasseldal.

Han er bekymret foran en av de store trafikkhelgene vi nå går inn.

– Vi tar mange av verstingene. Kontrollfokuset vårt er stort nå i sommer, men det er nedslående å se disse tallene, sier Hasseldal.

