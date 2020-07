Hurtigruten fulgte ikke opp varsel om koronasmitte på tidligere tur

innenriks

Fire utenlandske besetningsmedlemmer fra skipet er innlagt på sykehus etter at skipet ankom Tromsø fredag. To dager tidligere fikk én person påvist viruset i Hadsel i Vesterålen, skriver VG.

– Ettersom pasienten i mesteparten av inkubasjonstiden hadde oppholdt seg på MS Roald Amundsen, kontaktet vi Hurtigruten og FHI. Hurtigruten fikk beskjed om smitten på onsdag, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Personen fikk symptomer to dager etter at turen til vedkommende var ferdig forrige uke. Bleidvin sier at minst fire personer i Hurtigruten ble informert om smitten.

Da de ansatte ble innlagt fredag, opplyste Hurtigruten at de ikke hadde noen mistanke om koronasmitte om bord på skipet før passasjene ble sluppet av. Smitten til den tidligere passasjeren bekreftes nå av selskapet.

– Som en del av smittesporingen har Hurtigruten i kveld blitt gjort oppmerksom på at smitten kan spores tilbake til reisen vedkommende gjorde med Hurtigruten, skriver kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i en epost til VG fredag.

Tromsø kommune og Folkehelseinstituttet jobber på spreng med å få kontakt med de 177 passasjerene som forlot skipet natt til fredag.

