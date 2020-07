Støre utelukker ikke Giske som statsråd

innenriks

Trond Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Ap i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Partiet konkluderte med at han hadde brutt interne retningslinjer, og Giske beklaget sin oppførsel i flere av sakene.

Støre vil ikke svare på NRKs gjentatte spørsmål om han nå kan utnevne Giske som statsråd dersom de vinner valget neste høst. Men partiet valgte en løsning som innebærer at Giske kan gjøre comeback, vedgår han.

– Vi fikk veldig krevende saker som også gjaldt partiets nestleder. De måtte konkluderes, vi konkluderte, og det har vi gjort på en måte som også sier at det finnes veier tilbake, sier Støre.

Minst to Ap-kvinner som ikke stiller til gjenvalg, Marianne Marthinsen og Jette Christensen, har gitt uttrykk for at konflikter som følge av kontroversene rundt Giske bidro til at de forlot politikken.

Støre sier at konfliktene som rammet partiet i 2017 og 2018, var vonde, og at han har forståelse for at de av ulike grunner forlot politikken.

– Så har jeg erfart at ingen er uunnværlige. Det kommer nye spennende mennesker. Jeg synes at de som takker for seg, de kan takke for seg. Så skal de også være takknemlige for at de har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli valgt, sier Støre.

Giske har ikke villet kommentere NRKs sak.

