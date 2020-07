innenriks

Det sier overlegen ved Folkehelseinstituttet til NRK Dagsnytt.

– Fadderukene er litt skumle, synes jeg. Da kommer det ungdom fra hele landet, sier Aavitsland, som bekrefter at Folkehelseinstituttet er bekymret for situasjonen.

Om kort tid er fadderuker i gang ved høyskoler og universiteter over hele landet. Flere har meldt at årets fadderuke vil bli kortet ned til kun én uke, og at det blir større begrensninger på kapasitet under arrangementer enn tidligere.

