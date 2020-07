Moss-ordfører ber folk ikke skylde på hverandre for koronautbrudd

innenriks

Avlysningen omfatter arrangementer som kan samle over 200 mennesker, opplyste ordfører Hanne Tollerud (Ap) på en pressekonferanse onsdag. I tillegg avlyses Christian Frederik-løpet, som skulle ha vært holdt i Nesparken 15. august. Byfestdagene var planlagt 13. til 15. august.

– Dette er arrangementer som var ment å samle mange mennesker. Tiden er ikke inne for det nå, sier ordføreren.

300-årsjubileum

Arrangementene skulle ha vært en del av feiringen av at det 10. august i år er 300 år siden Moss fikk bystatus av Fredrik IV.

– 300-årsjubileet til Moss vil gå inn i historien som det jubileet der vi satte folkehelsa i fokus, sier ordfører Tollerud.

Det er registrert 24 smittetilfeller i et nytt lokalt utbrudd i byen. Fortsatt arbeides det med smittesporing, og totalt har 126 personer fått påvist smitte.

Tror ikke reglene er brutt

– Vi har ingen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig, sier ordføreren, som vil unngå spekulasjoner, konflikt og splittelse.

– Ingen skal føle skam, og vi skal ikke skylde på hverandre, sier hun.

Kommunen jobber nå iherdig med å få kartlagt smitteveiene og hvem som har smittet hvem.

– Vi er avhengige av godt samarbeid og at folk våger å fortelle oss sannheten uten at de er redde for konsekvensene, forteller kommuneoverlege Kristian Krogshus til VG.

Venter svar på 190 prøver

Ifølge kommuneoverlegen knyttes den store økningen i antall smittede i Moss til tre såkalte smitteklynger, hvorav to av de er knyttet til reise til «grønne» land.

Kommunen venter fremdeles svar på 190 prøver som er tatt de to siste døgnene, opplyser Krogshus.

– Vi regner det som sikkert at vi får svar på prøvene i løpet av dagen. Vi er avhengige av god testkapasitet fremover, sier han til TV 2.

100 ubesvarte koronatelefoner

Ifølge Moss Avis hadde koronalegevakten mandag over 100 tapte anrop, og flere frustrerte innbyggere slet med å komme gjennom. Når det gjelder spørsmål om forberedelse og kapasitet, legger Krogshus seg flat:

– Kommunen har sviktet, det er det ingen tvil om, og det beklager jeg sterkt, sier han til TV 2.

Han understreker at de nå jobber med å ta grep for å bedre situasjonen.

– Det har vært en solid økning i antall tester på koronalegevakten. Mandag var det over 100 tapte anrop, så nå skal vi oppbemanne legevakten, sier overlegen til Moss Avis.

Bryllup

Den siste klyngen – som har gitt den største økningen – knyttes til et bryllup der det har vært private selskaper i Oslo og Sarpsborg i perioden 19. juli til 26. juli.

– Vi kjenner foreløpig bare til smittede fra det første selskapet, og det fant sted i Sarpsborg. De smittede fra dette selskapet bor i Moss, og derfor er det kommuneoverlegen i Moss som koordinerer smittesporingen. Kommunene samarbeider godt og får bistand fra Folkehelseinstituttet, sier Krogshus.

Kommunen kontakter alle gjester i de tre selskapene for å kartlegge symptomer, og kommuneoverlegene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, samt smittevernoverlegen i Oslo samordner innsatsen. Også Folkehelseinstituttet er med i dette arbeidet.

