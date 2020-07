Belgia kan bli vurdert som rødt i slutten av uka

innenriks

Landet har et smittetall på 27,5 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og trenden går oppover, skriver Folkehelseinstituttet.

– Derfor varsler vi allerede nå at Belgia kan komme til å bli markert som rødt i oversikten over land som krever karantene ved innreise til Norge, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet.

Kravet for å bli godkjent som «grønt» og fritatt for innreisekarantene til Norge er maksimalt 20 smittede per 100.000 innbyggere. Belgia lå imidlertid under 20 da forrige vurdering ble foretatt sist torsdag. Landet innførte mandag strengere smitteverntiltak, deriblant at antallet nærkontakter utenfor egen familie skal reduseres til fem per person.

En karantene vil ikke ha tilbakevirkende kraft for nordmenn som allerede befinner seg i Belgia. Informasjon om en beslutning om å endre landet fra «grønt» til «rødt» vil bli formidlet umiddelbart etterpå.

– Vi legger ellers vekt på de generelle reiserådene; alle bør vurdere om de skal reise. All reise vil kunne innebære en økt risiko for smitte, og situasjonen dit du reiser, kan endre seg raskt. Derfor må alle sette seg godt inn i forholdene lokalt. Spesielt personer i risikogrupper må nøye vurdere reiser, sier Hauge.

