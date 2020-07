Rekordlav strømpris gjør at Oslo kommune taper enorme beløp

innenriks

Hafslund E-CO er Norges nest største kraftprodusent og heleid av Oslo kommune. I utgangspunktet hadde kommunen regnet med nær halvannen milliard i utbytte fra strømselskapet, skriver Dagens Næringsliv.

– Historisk lave kraftpriser kombinert med koronakrisen gjorde at styret i Hafslund E-CO anbefalte et utbytte på 700 millioner norske kroner for regnskapsåret 2019. Stor usikkerhet i markedet gjør at byrådet støttet styrets anbefaling, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Kommunen henter utbytte fra Fortum Oslo Varme og Hafslund E-CO. I budsjettet var det forutsatt utbytteinntekter på 1,56 milliarder i 2020 fra de to selskapene, men fasiten ble 847,5 millioner kroner.

For tiden ligger kraftprisen på rundt 1,5 øre per kilowatt time i Sør-Norge, opplyste kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv i forrige uke.

(©NTB)