Oslo får 2.000 nye elsparkesykler

innenriks

Det er klart etter at en sjette aktør nå etablerer seg i markedet. Fra før er det fem utleiere: Voi, Tier, Lime, Bird og Volt. Nå kommer Wind på banen, skriver Aftenposten.

– Vi ser på Oslo som et attraktivt marked. Oslo er kommet langt på veien mot en bilfri by. Da er det et marked for elsparkesykler i byen, sier Felix Eggert, som er talsperson for Wind, som tirsdag plasserte ut 400 nye elsparkesykler ut i Oslos gater.

Selskapet som har hovedkvarter i Berlin, vil innen et par uker har 2.000 nye tohjulinger på plass.

Ingen har en oppdatert oversikt over hvor mange sykler som er satt ut i Oslo, men tallet er trolig høyere enn 10.000, ifølge Aftenposten.

(©NTB)