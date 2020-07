FHI vil ikke rødliste Belgia

innenriks

– Vi har ingen konkrete planer om å endre status til Belgia i dag, men følger situasjonen nøye, skriver overlege Siri Helene Hauge i FHI i en epost til VG.

Fredag uttalte det belgiske folkehelseinstituttet Sciensano at landet er i den andre bølgen av viruset. Mandag morgen har landet 26,9 smittede per 100.000 innbyggere, mens FHIs krav ligger på 20 per 100.000. Da FHI gjorde reiserådsvurderingen sist torsdag lå Belgia imidlertid på kun 16,4. Dermed ble landet oppført som grønt.

– Vi følger med fortløpende og i utgangspunktet gjøres vurderingene hver 14. dag. Det er viktig med en viss forutsigbarhet i endring av råd, også med tanke på når endringene gjøres, skriver Hauge i FHI.

