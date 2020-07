innenriks

Det skriver TV 2.

– Vi har tilkalt bombegruppa fra Oslo for å bistå oss. Det er for tidlig å si hva det er, men det er en mistenkelig gjenstand som gjør at bombegruppa ble tilkalt, sier operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til kanalen.

Gruppa ble fraktet fra Oslo med helikopter. Siden rasteplassen raskt ble sperret av, var det ikke behov for evakuering.

(©NTB)