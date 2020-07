Siktet etter drap i Askim anker varetektsfengsling

innenriks

– Den er anket og støtteskriv er innsendt retten nå nettopp, skriver forsvarer Tor Fagermo Sæter i en SMS til NTB ved 16-tiden lørdag ettermiddag.

Mannen ble i Fredrikstad tingrett tidligere lørdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav de to første ukene i full isolasjon.

Fengslingsmøtet i tingretten ble det andre på under én uke for 49-åringen, som torsdag ble løslatt av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt varetektsfengslet i Follo tingrett mandag.

Til NTB forklarer Fagermo Sæter at årsaken til at hans klient også anker denne fengslingen er at han heller ikke nå mener det er skjellig grunn til mistanke.

