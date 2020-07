Kjell Elvis utklasset verdensrekorden i Elvis-synging etter 50 timer sang

innenriks

Klokken 03.11 tangerte Kjell Evis den eksisterende rekorden da han passerte 43 minutter, 11 minutter og 11 sekunder med kontinuerlig framføring av Elvis-låter.

Nær åtte timer senere, klokken 10.50 lørdag morgen, kunne han feire at han hadde nådd målet om å holde ut i 50 timer, 50 minutter og 50 sekunder.

– Dette skal jeg aldri gjøre igjen, sa Kjell Elvis da siste låt var ferdig.

Da han tangerte rekorden og målet på 50 timer ble scenen fylt av konfetti for å markere begivenheten.

– Nå er han høy som et tårn, rett og slett, sa en meget fornøyd manager Helge Johansen til NTB, da verdensrekorden var forbipassert natt til lørdag.

Den gamle verdensrekorden i Elvis-synging – som altså nå er slått – er på 43 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Rekorden har stått i 16 år, og ble satt av tyske Thomas «Curtis» Gäthje.

Skal slå rekorden skikkelig

Gjennom forsøket jobbet teamet i kulissene med å blant annet få ned adrenalinet ned slik at Kjell Elvis fikk sine tiltrengte hvilepauser og justerte energinivået slik at målet for rekordsyngingen ble nådd.

Manager Johansen sier at de har vært nøye med både helse og kosthold.

– Vi har med en ernæringseksperten som har sagt at han ikke skal drikke mye kaffe. Istedenfor har han fått smoothie, frukt og energibarer og ikke noe fast føde utover dette, sier han.

Rekordforsøket foregikk i tredje etasje på sportsbaren Scotsman i Oslo sentrum.

Var bekymret for stemmen

Rekordforsøket ble strømmet direkte på nett. Kjell Elvis' stemme var fredag kveld noe hes, den bristet iblant og bar tydelig preg av å ha sunget i over 43 timer.

– Stemmen er det eneste jeg er bekymret for. Det står ikke på viljen, det mentale er på plass. Men vi har en ernæringsekspert her som gir han mye varmt vann med sitron og honning, sa Johansen til NTB da det ennå gjensto noen timer før rekorden var nådd.

Kjell Elvis vekslet mellom å synge sittende og mens han spaserte rolig fram og tilbake foran scenen. Iblant vrikket han på hoftene. Besøk på scenen fikk han også, alt fra kaptein Rødskjegg fra Moss til dansepartnere.

– Når han er gjennom hele katalogen, snur han bare bunken og begynner på nytt igjen. Favoritten hans er «An American Trilogy». Jeg har hørt «Teddy Bear» gått igjen en del ganger også, sa manageren.

Til et godt formål

Etter reglene kunne Kjell Elvis kun ta fem minutters pause per time. Disse pausene kunne han også spare opp dersom han ønsker. Ifølge manageren har artisten tatt et par ti minutter lange «powernaps». Han har også barbert seg mens han sang.

I tillegg til å være Elvis-entusiast er Kjell Elvis også ambassadør for den ideelle stiftelsen Hvite Lilje. Det ambisiøse verdensrekordforsøket har også som mål å samle inn penger til å bygge nytt sykehus for flyktninger i Myanmar.

