Cruiseskipene vender tilbake til Flåm

innenriks

Ifølge norske smittevernregler har passasjerene lov til å gå i land, men i første omgang vil rederiene ha behov for å kvalitetssikre rutinene sine for smittevern, skriver Sogn Avis.

– Både vi og rederiene ønsker at vi kan få passasjerer i land for å øke lokal verdiskapning. Det er spesielt viktig nå når den norske fellesferien går mot slutten. Samtidig må vi være sikre på at det ikke medfører noen store risikoer for oss som destinasjon eller for rederiene, sier driftsleder Jon Olav Stedje i Flåm havn til avisa.

I første omgang kommer de to tyske cruiseskipene Mein Schiff 1 og 2 inn i fjorden, og totalt er det ventet at 26 cruiseskip vil anløpe Flåm i løpet av sensommeren og høsten. Skipene må seile for halv kapasitet, og vende tilbake til opphavshavnen dersom det blir registrert koronasmitte ombord. Ikke minst må passasjerene komme fra et land norske styresmakter har registrert som grønt.

