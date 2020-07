Brann ved Norcem i Brevik

innenriks

– Det har oppstått brann i noe slanger med brennbart stoff. Det er ikke kontroll og sikkerhetsavstand er satt til 300 meter, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Meldingen om brannen kom klokken 23.36.

– Det er kontroll på alle ansatte ved bedriften, og alle er utenfor sikkerhetssonen, opplyser politiet klokken 00.24.

Brannmannskaper er klare på stedet, men ser an situasjonen. Det skal i første omgang brukes drone for å skaffe oversikt over hvordan brannen utvikler seg.

Politiet opplyser til NRK at det kan komme høye smell fra brannen.

Trafikken går som normalt forbi på Breviksvegen, gamle E18, men politiet forbyr folk å komme til stedet.

