Rapport: Hercules-fly gjorde unnamanøver 10 sekunder fra fjell

innenriks

Forsvarets Forum har fått tilgang til den forsvarsinterne rapporten om nestenulykken.

– Hendelsen som inntraff 11. mars 2020, var svært alvorlig. Marginene som skilte den fra en katastrofal ulykke, var meget små. Dette gjør sterkt inntrykk på meg som sjef for Luftforsvaret, skriver Tonje Skinnarland i sine merknader.

Presskultur

Nestenulykken skjedde under øvelsen Cold Response. Været og lysforholdene var ifølge rapporten så dårlige at det ikke skal ha vært mulig å oppdage Mosken, som ligger i Værøy kommune, visuelt på trygg avstand. Først da flyet var ti sekunder unna, foretok det en unnamanøver.

I rapporten og de medfølgende sikkerhetstilrådingene trekkes presskultur fram som et tema, skriver Forsvarets Forum.

– Etter UGs (en forsvarsintern undersøkelse, red.anm.) vurdering er det sannsynlig at en grad av presskultur bidro til at man gjennomførte et komplekst og risikofylt oppdrag 11. mars 2020, til tross for at besetningene hadde lav kontinuitet, begrenset utsjekk og mangelfull kjennskap til regelverket, heter det.

Frist 1. november

Ifølge rapporten vil en slik kultur – hvis den får utvikle seg ukorrigert over tid – kunne påvirke flysikkerheten negativt.

I merknadene skriver luftforsvarssjef Skinnarland at hun støtter tilrådninger som undersøkelsesgruppen kommer med. Hun har satt frist til 1. november med å evaluere og håndtere risiko knyttet til presskultur og gjøre en intern kompetanseheving.

Ulykke i 2012

I mars 2012 – under en annen øvelse som også het Cold Response – fløy et tilsvarende fly inn i fjellveggen på Sveriges høyeste fjell Kebnekaise. Det var på vei fra Evenes til Kiruna.

Vraket ble funnet etter to dagers søk i svært vanskelig og bratt terreng. Fem offiserer mistet livet.

Dette var den første ulykken med denne typen Hercules-fly, som ble lansert i 1999.

(©NTB)