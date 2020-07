Flere tilfeller av laksesykdommen ILA

innenriks

– Så langt i år har Mattilsynet stadfestet 16 tilfeller, og nå har det kommet inn flere mistanker om utbrudd i Troms og Finnmark, sier forsker ved Veterinærinstituttet, Torfinn Moldal, til IntraFish.

Han understreker at det foreløpig er for tidlig å si noe om årsak til utbruddet av laksesykdommen, og at sykdomstilfellene er spredt.

Mattilsynet opplyser at de følger saken nøye.

– Vi oppfordrer også næringen til å ha fokus på smitteforebyggende arbeid og respektere kontrolltiltakene i de sykdomsrammede områdene.

(©NTB)