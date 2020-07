Eirik Jensen får ikke behandlet fengslingsanken av annen domstol

innenriks

Det kommer fram i en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett onsdag.

– Jensen mener det er besynderlig at Borgarting insisterer på å holde på denne saken selv, men vi kan bare notere det og vente på avgjørelsen i selve fengslingsspørsmålet, sier Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

– Stort antall dommere involvert

Han har argumentert for at så mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med saken at det er vanskelig for Jensen å forvente en nøytral behandling.

– Det er riktig, som påpekt i støtteskrivet, at et relativt stort antall dommere ved lagmannsretten har vært involvert i ulike faser av behandlingen av sakskomplekset. Slik vil det ofte være i større saker som pågår over tid, skriver retten kjennelsen.

Lagmannsretten mener imidlertid at det ikke er noe ved behandlingen av saken som fører til at alle dommerne i Borgarting er inhabile.

Tas ikke til følge

Lagmannsretten viser i kjennelsen blant annet til flere avgjørelser i Høyesterett som slår fast at inhabilitet hos en eller flere dommere i en domstol ikke generelt vil føre til at de øvrige dommerne blir inhabile.

Videre heter det at innsigelsen om inhabilitet hos alle dommere ikke tas til følge.

– Det er derfor ikke grunn for å sende søknad til Høyesteretts ankeutvalg om overføring av fengslingssaken til en annen domstol etter domstolloven paragraf 119, skriver retten.

Dømt

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han anket på stedet.

Jensen ble varetektsfengslet i påvente av behandlingen i Høyesterett. Den omtalte fengslingsanken gjelder Borgartings avgjørelse 16. juli om at han kan holdes ytterligere åtte uker i varetekt.