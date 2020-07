Sp tar omkamp om helseverneplikt

innenriks

– Jeg ønsker en ny form for verneplikt, en samfunnstjeneste i helsesektoren. Jeg mener vi ikke har råd til å la være, sier Sps stortingsrepresentant Kjersti Toppe til NRK.

I 2011 foreslo et utvalg en form for vernepliktsordning i eldreomsorgen, som et ledd i å møte framtidens omsorgsutfordringer. Toppe tok saken til Stortinget i 2013, men ble nedstemt. Nå tar hun debatten opp igjen og peker på flere utfordringer i helsesektoren, som mangel på arbeidskraft, rekruttering og ressurser ved framtidige pandemier og helsekriser.

– Det viktige er at vi kan ha opplæring av egen befolkning som kan tre inn når det er nødvendig, sier Toppe.

(©NTB)